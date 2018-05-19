В Джорджии в результате перестрелки после выпускного погиб человек

Начальник подразделения полиции города Джонсборо (штат Джорджия) Томас Трэвик, отвечающий за безопасность учебных заведений, сообщил телеканалу ABC, что на автомобильной стоянке у школы после выпускного вечера произошла стрельба.

По его словам, инциденту предшествовала ссора между кем-то из участников церемонии. В результате один человек погиб, другой ранен.

По неофициальным данным, которые приводит местный филиал телеканала Fox News, речь идет о двух женщинах. Она из них погибла, другая — пострадала. Телеканал сообщил, что после выстрелов началась паника, в которой пострадала беременная женщина.

Напомним, ранее стало известно имя подростка, застрелившего в школе в Санта-Фе девять учеников и одного преподавателя. После атаки Димитриоса Пагуртиса президент США Дональд Трамп распорядился до 22 мая приспустить флаги над всеми правительственными зданиями в стране и за рубежом.