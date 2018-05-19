В Германии неизвестный застрелил двух человек

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в германском населенном пункте Фехинген (федеральная земля Саар). Как сообщает телерадиостанция Saarbr?cker Rundfunk со ссылкой на местную полицию, 59-летний немец задержан.

Скорее всего, речь идет о семейной драме. Мужчина на вечеринке застрелил двух родственников и серьезно ранил двух родственниц. Как заявил представители местной полиции Клеменс Герген, одна из пострадавших, очевидно, является женой стрелка. В доме также были дети, которые не пострадали.

Его мотивы пока неясны. Свидетели сообщили о семейном конфликте, но полиция эту информацию не подтверждает. Во всяком случае, версия теракта не рассматривается.