В небе над Британией сняли на видео необычный НЛО

В небе британского графства Бакингемшир местные жители заметили странный огненный шар, совершающий различные пируэты.

Вначале англичане подумали, что имеют дело с рукотворным объектом: парапланом, самолетом на радиоуправлении, воздушным змеем или оснащенным фейерверками.

В то же время, некоторые, решили, что в небе возникла шаровая молния. По мнению озадаченных людей, это был явно НЛО, так как другого объяснения попросту нет.

Очевидцы сообщили, что через некоторое время шар разделился на два объекта, пара огненных явлений продолжили хаотично двигаться в небе. Объекты во время «танцев» испускали красные электрические искры.

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