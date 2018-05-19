В Полтаве соратники «патриота» Кивы избили журналиста (ФОТО)

18 мая в Полтаве соратники скандально известного украинского деятеля Ильи Кивы (ныне возглавляющего Социалистическую партию) избили местного журналиста Ярослава Журавля.

Инцидент произошел в полтавском офисе Соцпартии. Журавль попытался выяснить у «активистов», почему они позволяют себе угрозы в соцсетях, но в итоге за «неудобные вопросы» журналисту сломали челюсть.

Об инциденте на своей странице в соцсети сообщила коллега Журавля Елена Кузина.

«Конструктивной беседы не получилось — на Ярослава напали двое, сломали челюсть. Сейчас он в больнице», — сообщила Кузина.

Полиция Полтавы возбудила уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений журналисту. Нападавшим может грозить до 5 лет тюрьмы.

Показательно отреагировал на произошедшее сам Кива.

«Тут многие ждут мою оценку и позицию, она такова — закон один для всех, степень вины и наказание установит следствие и суд.