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» » В Йошкар-Олинском ракетном соединении РВСН пройдет чемпионат по спортивному ориентированию

В Йошкар-Олинском ракетном соединении РВСН пройдет чемпионат по спортивному ориентированию


Добавлено: 19 май 2018 в 22:43, Категория: Общество
В Йошкар-Олинском ракетном соединении РВСН пройдет чемпионат по спортивному ориентированию

В Йошкар-Олинском ракетном соединении в мае 2018 года состоится чемпионат РВСН по спортивному ориентированию, в котором примет участие около 100 военнослужащих из трех ракетных армий, Военной академии РВСН имени Петра Великого и ее филиала, Государственного центрального межвидового полигона «Капустин Яр», а также Власихинского гарнизона РВСН (Московская область).

Десять команд будут соревноваться в таких дисциплинах, как «кросс с метанием гранаты», «кросс-классика», а лучшие спортсмены встретятся в отдельной дисциплине — «трехэтапной эстафете».

В прошлом году команда РВСН заняла первое место на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по спортивному ориентированию. Соревнование проводится по правилам Федерации спортивного ориентирования и спортивного туризма РФ с целью выявить сильнейшую команду РВСН в данном виде спорта.


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Добавлено: 19 май 2018 в 22:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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