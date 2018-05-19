Вексельберг сократил долю в швейцарских компаниях

Российский бизнесмен Виктор Вексельберг, попавший под санкции США, обменяет ценные бумаги Liwet Holding, через которую владел долей в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach, на активы своих партнеров Евгения Ольховика и Владимира Кремера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя «Реновы».

Договоренность была достигнута после публикации нового санкционного списка, и призвана вывести из-под удара швейцарские активы «Реновы».

Предприниматель сократил свою долю в инжиниринговой компании Oerlikon с 43% до 19,9%. В сталелитейной компании Schmolz + Bichenbach она снизилась с 42% до 12,6%. Доля «Реновы» в Liwet Holding стала ниже контрольной, и составляет теперь 44,46%.

Ранее из-за введения новой порции санкций свою долю в En+ Group был вынужден уменьшить российской предприниматель Олег Дерипаска. 18 мая совет директоров группы принял его отставку.