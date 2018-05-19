Вести. Новости (18.05.2018)

Вести. Новости последний выпуск 18 мая. Как сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, из-за отравления которого Лондон выслал 23 российских дипломата, выписали из больницы. Его дочь Юлия, которая пострадала от действия яда не так сильно, покинула больницу еще в апреле. Владимир Путин и Башар Асад на встрече в Сочи обсудили дальнейшие шаги по обеспечению мирного процесса в Сирии. Российский лидер подчеркнул, что после победы над террористами важно заняться экономическим и гуманитарным восстановлением республики. В свою очередь, Башар Асад заявил о намерении направить своих делегатов для формирования Конституционного комитета.



