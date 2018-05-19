Все были очень рады. Понятное дело, что Марина и Рома расстроились, но коллектив все равно нас поздравил, многие сказали, что мы достойны этой победы, и что мы — та пара, которая готова жениться, строить семью и думать о дальнейшем. Во время конкурса мы дружили с Ромой и Мариной, Майей и Лешей, Сашей и Йосей. Мы дружим и на данный момент! Очень хорошо, что на протяжении всего конкурса никто не поливал друг друга грязью. Никто не говорил: «Вы плохие, а мы хорошие». Каждый говорил только за себя, почему каждый должен победить. Это очень радовало… Мы и в финале, и после финала как были друзьями, так и остались ими. Мы с Ромкой недавно делали девочкам на улице красивый обед, старались очень. Поели, поговорили, ни к кому претензий нет, ничего плохого тоже.
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Новости » Шоу-бизнес » Виктор Литвинов и Таня Мусульбес поддерживают хорошие отношения с другими парами проекта
Виктор Литвинов и Таня Мусульбес поддерживают хорошие отношения с другими парами проекта
Добавлено: 19 май 2018 в 09:28, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 19 май 2018 в 09:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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