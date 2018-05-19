"Виктория Пльзень" в пятый раз стала чемпионом Чехии

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Виктория Пльзень" обыграла "Теплице" в матче 29-го тура чемпионата Чехии по футболу и досрочно стала победителем турнира.

Встреча, прошедшая в субботу в Пльзени, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Михаэл Крменчик (24-я минута) и Милан Петржела (61). У проигравших отличился Давид Ванечек (85).

"Виктория" набрала 63 очка и за тур до окончания чемпионата опережает на семь баллов ближайшего преследователя - пражскую "Славию". Клуб из Пльзени в пятый раз стал чемпионом Чехии.