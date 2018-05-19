Власти Техаса назвали имя подозреваемого в стрельбе в школе

Губернатор Техаса Грег Эббот рассказал ABC News, что подозреваемым в стрельбе в местной школе оказался ее 17-летний ученик Димитрос Пагурцис. Чтобы попасть в учетное заведение он спрятал оружие под длинным пальто. Перед нападением, по сведениям полиции, он разместил по школе и вокруг нее несколько взрывных устройств. В результате нападения погибли, по меньшей мере, десять человек. Столько же получили ранения разной тяжести.

Пагурцис сейчас находится под стражей, ему предъявлено обвинение. По некоторым данным, следствие считает его единственным ответственным за нападение. Подросток на допросе признался, что после атаки собирался покончить с собой. Он также рассказал, что планировал нападение на своем компьютере.

Техасский губернатор сообщил, что школьник использовал дробовик и револьвер 38 калибра, которыми «законно владеет отец подозреваемого».

Ранее подросток не был замечен в противоправных действиях и к ответственности не привлекался.