Военнослужащие авиабазы Кант в Киргизии посетили благотворительную ярмарку

Военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии посетили в Бишкеке ежегодную благотворительную ярмарку изделий пожилых людей «От Сердца к сердцу», приуроченную ко Дню Матери.

В ней участвовали пожилые люди столицы и из Иссык-Кульской, Чуйской областей, которые представили сделанные вручную изделия из войлока, шерсти, пряжи, сувенирную национальную, сельскохозяйственную продукцию, а также домашние блюда и напитки.

Помимо этого, состоялся шахматный турнир, беспроигрышная лотерея, мастер-классы по оказанию первой доврачебной помощи, роспись посуды.