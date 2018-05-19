Военнослужащие ВДВ России выступят на открытом чемпионате Вооруженных сил Республики Беларусь по парашютному спорту

Военнослужащие Воздушно-десантных войск России выступят на открытом чемпионате Вооруженных сил Республики Беларусь по парашютному спорту.

Чемпионат будет проводиться в период с 21 по 25 мая в одном из красивейших городов Республики Беларусь - городе Гродно.

Российскую Федерацию на данных состязаниях будет представлять сборная парашютистов, в состав которой вошли 7 мастеров спорта, в том числе и мастера международного класса из Рязанского Центра специальной парашютной подготовки ВДВ РФ. На чемпионате российские десантники будут выступать на парашютных системах отечественного производства «Мальва-24».

В состязаниях с российской стороны примут участие две команды — женская и мужская, в общей сложности 10 сильнейших парашютистов. В судействе Вооруженные Силы России будет представлять абсолютная чемпионка мира по парашютному спорту гвардии старший прапорщик Светлана Кленина.

В течении пяти дней спортсмены будут состязаться по следующим дисциплинам: индивидуальная точность приземления, индивидуальная акробатика, точность приземления в составе команды.

Все расходы по бытовому и медицинскому обеспечению членов российской делегации на территории Республики Беларусь взяла на себя принимающая сторона.