Возле церкви в центре Грозного убили семь человек

Сегодня в Грозном боевики напали на церковь Архангела Михаила пытаясь захватить прихожан в заложники.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил: «Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены».

По его словам, «приказ боевики получили из одной из западных стран». Стало известно, что в результате нападения боевиков и спецоперации по их уничтожению погибли двое сотрудников правоохранительных органов и один прихожанин.

СМИ отмечают: «По последней информации, погибли двое сотрудников полиции и еще двое были ранены. Кроме того, погиб один прихожанин, еще один получил ранения».

Нападавшие были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, пистолетами, ножами и маленькими топориками. Сейчас проводится работа по установлению личностей боевиков. Источники отмечают: «Тщательно прорабатывается версия о том, что приказ напасть на церковь бандиты получили из одной из западных стран».