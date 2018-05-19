«Вторжение в Россию обернется для вас кошмаром»: западное издание обратилось к потенциальным захватчикам

Список стран, с которыми не стоит воевать, опубликовала шведская газета Svenska Dagbladet. Помимо Швейцарии и Новой Зеландии, в список включили Россию.

Вторжение в Россию обернется кошмаром для любой армии, считают авторы.

Швейцария находится под защитой Альпийских гор. Уникальное положение страны не раз спасало Швейцарию от вражеских вторжений.

Вторжение в Новую Зеландию, авторы статьи назвали «логистическим кошмаром», объяснив это большой удаленностью от материка. Отметим, что ближайший материк, Австралия, находится в 1600 км от Новой Зеландии.