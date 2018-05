«Я хочу рассказать Меркель правду о крымских татарах» — крымскотатарская писательница

Писательница, крымская татарка Диана Кади опубликовала открытое письмо канцлеру ФРГ Ангеле Мекрель в годовщину депортации крымских татар

18 мая для крымских татар, как и для многих других народов Крыма, которые были депортированы с полуострова, дата тяжелая. Страшная трагедия, больная мозоль, на которую бесконечно давит киевская власть, дабы рассорить крымских татар с русскими.

«Депортация как начало геноцида крымскотатарского народа», «Депортация, которая не кончается», «Траурное гетто» для крымских татар» — такими заголовками пестрят украинские СМИ сегодня. Десятки заказных материалов на тему продолжающихся «репрессий», нелепые аналогии между событиями советского периода и дня сегодняшнего. Неожиданно, но даже жители Львова стали сопереживать крымским татарам и провели акцию в память о жертвах депортации 1944 года.

Мне не нравится, что мы терпим выходки продажных киевских агитаторов. Нужно отвечать. Я хочу выступить в бундестаге с правдивой информацией о том, что на самом деле происходит в Крыму, как крымские татары относятся к России и так называемой аннексии. А чтобы у меня такая возможность появилась, публикую открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель:

Liebe Angela Merkel,

Ich heiss e Diana Kadi. Ich bin Krimbuchautor: der Autor eines ku nstlerischen Romans u ber die Krim und die journalistische Sammlung «Warum unterstu tze ich Putin. Manifest des Krimtataren».

In einem Informationskrieg, in dem Propaganda und Lu gen zur Norm geworden sind, halte ich es fu r wichtig, eine ehrliche Meinung u ber die Krim zu a uss ern. Die Ukrainischen Politiker legen die Resolutionen der UNO vor, diese besagen, dass Russland ein Aggressor ist, dass Krimtataren Repressionen ausgesetzt sind, aber das ist nicht wahr.

Ich bin eine Krimtatarin und ich weiss, dass dies ein Element der Propaganda ist, und meine Leute benutzen es. In diesem Zusammenhang gestatten Sie mir bitte, im Bundestag eine Alternative Rede u ber das, was auf der Krim in der Wirklichkeit geschieht, zu halten.

Mit freundlichen Gruss en, Diana Kadi Schriftstellerin, Gru nderin des internationalen Diskussionsklubs «18. Ma rz»

Украина.ру