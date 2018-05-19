Янчук: Шарапова много ошибалась в игре с Халеп

КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости, Вадим Кузнецов. Российская теннисистка Мария Шарапова неплохо выглядела в полуфинальном матче с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп на турнире в Риме, несмотря на поражение, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Шарапова в субботу проиграла Халеп со счетом 6:4, 1:6, 4:6.

"Мария играла неплохо. Игра была равной, и все могло произойти. Это уже хорошо, что был обмен ударами, но пока Мария совершает много ошибок в движении. Слишком много простых ошибок. Но выход в полуфинал такого турнира говорит о том, что она прогрессирует", - сказал Янчук по телефону.

"Матч не был провален, а Халеп - первая ракетка сейчас, между прочим. Марии нужно улучшать подачу, чтобы не было столько двойных ошибок. Если избавится от этого сора, то все может быть на Открытом чемпионате Франции. Если сравнивать с сезоном на харде, то Мария прогрессирует. Появляется связная игра, но физически нужно поработать. Когда устаешь, уже не успеваешь за соперником, появляются ошибки. Запас выносливости дает больше точных попаданий в концовках", - отметил тренер.