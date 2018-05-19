Япония хочет усилить безопасность в Тихоокеанском регионе

Японский премьер Синдзо Абэ на Форуме тихоокеанских островов сообщил, что Япония хочет усилить безопасность на море в Тихоокеанском регионе и поддержит страны при укреплении их обороноспособности, передает Kyodo.

Он также отметил, что права государств, все равно какие они по размеру и значимости на мировой арене, должны быть полноценно защищены.

Особое внимание уделят и северной Корее, которую ловили на обходе санкций Совбеза Организации Объединенных Наций. За ней станут тщательно следить.

Накануне японское руководство выразило мнение, что военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи — важное средство сдерживания. Однако именно они стали поводом для отказа северокорейской стороны от переговоров с Сеулом.