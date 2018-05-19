Загадки человечества - 158 выпуск, Эпидемия Альцгеймера (17.05.2018)

Добавлено: 19 май 2018 в 17:28 ,

Загадки человечества 158 серия Эпидемия Альцгеймера последний выпуск 17 мая. Ученые из Оксфордского университета создали программу, которая заменит подопытных животных в лабораторных экспериментах! Жители индейского племени Пираха боятся спать, так как считают, что именно во сне человек стареет и приближается к смерти! Каждый десятый житель колумбийского города Ярумаль страдает от болезни Альцгеймера – почему в этом виноват один человек? Суд 18 мая решит вопрос об аресте молодого человека, который напал и жестоко избил 70-летнюю пенсионерку. Сейчас она в реанимации, врачи борются за ее жизнь. В мотивах беспричинной агрессии разбирается полиция – не исключено, что подозреваемый был наркоманом. Жил в подъезде, прямо на лестничной площадке, и часто вел себя неадекватно.



