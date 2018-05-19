Ждали давно в Киеве: Владимир Путин озвучил условие транзита газа через Украину

Российский лидер Владимир Путин прояснил вопрос взаимодействия России с Украиной в рамках реализации газового проекта «Северный поток-2». Ранее в Киеве неоднократно выражали беспокойство относительно того, что Москва после реализации проекта может полностью отказаться от услуг Украины как транзитера, что станет сильным ударом для украинской экономики.

В ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель после переговоров в Сочи Владимир Путин заявил, что строительство «Северного потока-2» не предполагает остановки транзита российского газа через Украину. При этом президент озвучил условие транспортировки газа через территорию Украины после запуска проекта.

По словам главы государства, «поставки будут продолжены в случае, если будут экономически обоснованными и целесообразными» для участников проекта. В свою очередь, германский канцлер отметила, что официальный Берлин рассматривает «Северный поток-2» в качестве коммерческого проекта.