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» » Ждали давно в Киеве: Владимир Путин озвучил условие транзита газа через Украину

Ждали давно в Киеве: Владимир Путин озвучил условие транзита газа через Украину


Добавлено: 19 май 2018 в 06:47, Категория: Политика
Ждали давно в Киеве: Владимир Путин озвучил условие транзита газа через Украину

Российский лидер Владимир Путин прояснил вопрос взаимодействия России с Украиной в рамках реализации газового проекта «Северный поток-2». Ранее в Киеве неоднократно выражали беспокойство относительно того, что Москва после реализации проекта может полностью отказаться от услуг Украины как транзитера, что станет сильным ударом для украинской экономики.

В ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель после переговоров в Сочи Владимир Путин заявил, что строительство «Северного потока-2» не предполагает остановки транзита российского газа через Украину. При этом президент озвучил условие транспортировки газа через территорию Украины после запуска проекта.

По словам главы государства, «поставки будут продолжены в случае, если будут экономически обоснованными и целесообразными» для участников проекта. В свою очередь, германский канцлер отметила, что официальный Берлин рассматривает «Северный поток-2» в качестве коммерческого проекта.


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Добавлено: 19 май 2018 в 06:47, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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