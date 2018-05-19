Жди меня (19.05.2018)

Добавлено: 19 май 2018 в 15:27 ,

Жди меня. Россия последний выпуск 19 мая. Женщина, 57 лет назад сбежавшая от жестокого отца, оставила дома шестерых братьев и сестер. Все эти годы она искала своих родных. На центральную Россию надвигается циклон, который принесет в регион проливные дожди. В выходные может выпасть около 30 процентов месячной нормы осадков. Крупнейший парк развлечений на всем юге России готовится к открытию в Чечне. В Грозном создали уникальный по масштабу и наполнению комплекс. В республике впервые появился собственный дельфинарий, парк динозавров и аттракционов. Конечно, национального колорита добавит конный клуб, где каждый сможет обучиться верховой езде. Технически все уже готово. Жители ждут торжественного открытия.



