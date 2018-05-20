Абрамович пропустил триумф «Челси» из-за проблем с визой

Российскому предпринимателю Роману Абрамовичу не продлили британскую визу, сообщает The Bell со ссылкой на его знакомого и два источника в его окружении.

Из-за проблем с визой Абрамович не смог побывать на финале Кубка Англии, где принадлежащий ему клуб «Челси» одержал победу над «Манчестер Юнайтед».

Как рассказали собеседники издания, действие имевшейся у Абрамовича визы истекло больше трех недель назад, а новую ему не выдали. При этом официальный отказ не поступал — формально британские власти продолжают рассматривать документы Абрамовича.

Представитель Абрамовича и департамент в правительстве Британии, ответственный, в том числе за иммиграционный контроль, отказались от комментариев.