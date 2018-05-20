Акционерам Tesla посоветовали снять Маска с поста главы совета директоров

Основателя Tesla Илона Маска следует сместить с поста председателя совета директоров, считают эксперты консалтинговой компании Institutional Shareholder Services (ISS). Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты отмечают: «Акционерам будет выгодна сильнейшая форма независимого надзора за советом директоров в виде независимого председателя».

Кроме того, рекомендовано сместить двух членов совета директоров — инвестора Антонио Грасиаса и сына медиамагната Руперта Мердока Джеймса Мердока. Грасиас перестал быть независимым членом совета директоров, так как его компания Valor Management Corp. предоставляла консалтинговые услуги Tesla в 2017 году, указывают в ISS. Мердок занимает места в слишком большом числе других советов директоров, отмечают эксперты.

5 июня акционеры Tesla проведут собрание. Ожидается, что на нем будут переизбраны трое из девяти членов совета директоров: Грасиас и Мердок, а также младший брат Илона Маска Кимбал Маск.