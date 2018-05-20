Альбом The Weeknd о Селене Гомес никогда не выйдет

Не только история звезды сериала «Зачарованные» Алиссы Милано появилась в новом выпуске журнала Time. Журналисты издания решили пообщаться с The Weeknd, который даже украсил обложку номера. И не зря, ведь они узнали кое-что интересно. Оказывается, еще во время отношений с 25-летней певицей Селеной Гомес он написал веселый и динамичный альбом, посвященный возлюбленной. К сожалению, пластинка никогда не увидит свет, ведь отношениям звезд пришел конец.



Альбом должен был называться Upbeat и выйти ещё до My Dear Melancholy. Первый альбом явно радостней второго. «До My Dear Melancholy у меня был уже написан целый альбом. Но он был абсолютно не меланхоличен, потому что в моей жизни все складывалось совсем по-другому», — высказался Абель.

Сам певец подтвердил, что альбом не увидит свет. Всё логично — чувства Абеля к Селене прошли окончательно. «Я не хочу петь о том, чего я больше не чувствую», — пояснил The Weeknd.

Журналисты не смогли не поинтересоваться, о ком же альбом My Dear Melancholy: о Селене или Белле Хадид? Тот решил не «открывать свой ящик Пандоры, когда речь идет об отношениях». Возможно, исполнитель не хочет обидеть ни одну из девушек.



Когда Селена узнает о высказывания Абеля, она явно обрадуется. Недавно инсайдеры сообщили, что новым отношениям бывшего она совсем не рада. Отношения The Weeknd и Беллы Хадид стремительно развиваются, несмотря на то, что они расставались и опровергали любые слухи о воссоединении. Теперь всё официально — звезды снова вместе. Музыкант поддерживает свою девушку на модных показах и целуется с ней на Каннском фестивале. Фанаты ликуют.

«Селена закричала: «Какого черта?», когда она узнала о Белле и Абеле, целующихся в Каннах», — сообщил источник из окружения певицы HollywoodLife.

«Она грустит, что между ней и Абелем ничего не сложилось, и думает, что он отличный парень, поэтому она надеется, что он может найти счастье», — добавил инсайдер. «Но она была шокирована и не может поверить, что они снова вместе после всего, через что они прошли. Как вы, наверное, помните, Селена начала встречаться с Абелем всего через два месяца после того, как он расстался с Беллой, а это не так много времени, чтобы пережить разрыв. Селена поверила Абелю, когда он сказал ей, что он полностью забыл Беллу, и что их отношения разорваны навсегда, поэтому она не может поверить, что они снова вместе», — добавил инсайдер.