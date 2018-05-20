Алисса Милано в Time: психическое заболевание и борьба с послеродовой депрессией

Журнал Time опубликовал на своих страницах рассказ актрисы Алиссы Милано, известной по сериалу «Зачарованные». В статье 45-летняя звезда призналась, что долгое время боролась с психическим заболеванием. Она считает, что недуг был вызван послеродовой депрессией.



«Мое генерализованное тревожное расстройство, скорее всего, было вызвано послеродовой депрессией», — считает Алисса, которая воспитывает шестилетнего сына Майло и трехлетнюю дочь Элизабеллу.

Актриса рассказала, что в 2012 году, через два года после выкидыша, она узнала о беременности. «Когда узнала, что беременна сыном Майло, была счастлива. Беременность протекала прекрасно. Не было приступов утренней тошноты, я ходила на йогу для беременных пять раз в неделю, ежедневно совершала длительные пешие прогулки и спала днем. Твердо решила, что роды пройдут максимально естественно: без обезболивающих препаратов, кесарева сечения… Но жизнь не всегда идет по плану», — пояснила Алисcа.



Но роды были ничуть не легкими. За десять дней до ожидаемых родов, врачи сообщили Милано об осложнениях. В итоге были вызваны преждевременные роды, которые длились 18 часов. в конце врачи провели кесарево сечение. «Со своим дорогим сыном на руках я испытывала боль. А в ночь, когда мы вернулись домой из больницы, почувствовала первый приступ тревоги. Я считала, что не справилась с родами как мать и подвела собственного ребенка. Мое сердце колотилось, живот болел, мне казалось, что я умираю», — продолжила рассказ Милано.

Актриса думала, что выздоровела, но через время, когда Майло заболел, страх вновь вернулся. Помочь избавится от недуга ей помогла работа, которой она уделяла по 16 часов. «В два часа ночи я обратилась в отделение неотложной помощи и попросила психиатра принять меня. Три дня провела в психиатрической палате. Некоторые врачи не принимали всерьез мои симптомы, но среди специалистов нашлись те, что помогли мне. Они убедили меня, что я обладаю силой противостоять болезни, могу восстановиться и попросить о помощи», — заключила звезда.

Свою историю она рассказала общественности не просто так, а с целью привлечь к данному недугу внимание. Как говорит сама звезда, с данным заболеванием сталкиваются 40 миллионов американцев поэтому доступ к квалифицированной медицинской помощи должен быть у каждого.