Аркадий Ротенберг назвал срок службы Крымского моста

Руководитель компании «Стройгазмонтаж» (генеральный подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг в интервью телеканалу НТВ ответил на вопрос о том, сколько может простоять мост без ремонта.

Ротенберг утверждает: «Сто лет он простоит, это минимальная цифра, которую мы гарантируем. Все сделано надежно, прочно. Его три раза пытались строить, сейчас четвертый мы строим. Когда немцы построили, пошли льды и этот мост у них снесло. Сейчас мы это все учитывали».

Глава «Стройгазмонтажа» также рассказал, что простой из-за сложных погодных условий за все время работы составил 84 суток: «Ветер качает — сваю не забить. Потом ребята придумали, сделали такой колодец, чтоб туда опускать, чтоб ветер не мешал».

Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин официально открыл автомобильное движение на Крымском мосту, проехав за рулем КамАЗа.