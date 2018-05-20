Авторы лучших инновационных идей для Минобороны России будут внесены в базу данных Военного инновационного технополиса «ЭРА»

Имена победителей IV Всеармейского фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку» планируется внести в базу данных одаренных детей и талантливой молодежи Военного инновационного технополиса «ЭРА». С этой целью представители Минобороны России посетили Ставропольское президентское кадетское училище, где проходил фестиваль, собравший делегации из 29 довузовских учебных заведений страны.

По результатам фестиваля специалисты Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации (ГУНИД МО РФ) включат достижения талантливых суворовцев, нахимовцев, кадет и воспитанниц пансиона Минобороны России в единую информационную базу.

При этом речь идет не только о лучших инновационных идеях в области математики, физики и информатики, в естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплинах, но и об их авторах.

Планируется, что в будущем юные инноваторы станут кадровой основой нового поколения молодых специалистов научного комплекса Минобороны России и предприятий ОПК. Поэтому уже сегодня поиск одаренных детей и талантливой молодежи является одним из принципов формирования системы подготовки научных специалистов Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Эту работу ведут специалисты ГУНИД МО РФ совместно с представителями заинтересованных органов военного управления. А сам фестиваль «Старт в науку» способен стать одной из основных площадок для выявления детей с выдающимися способностями среди воспитанников довузовских образовательных организаций Минобороны России.

Справочно:

Достижения молодежи в прикладных аспектах развития науки и техники регулярно демонстрируются в ходе конгрессно-выставочных мероприятий Минобороны России. Это и конференция «Юный робототехник», Международный военно-технический форум «АРМИЯ», ежегодная военно-научная конференция «Роботизация ВС РФ».