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Азербайджанское СМИ рассказало о русофобской политике Николы Пашиняна


Добавлено: 20 май 2018 в 11:48, Категория: Политика
Азербайджанское СМИ рассказало о русофобской политике Николы Пашиняна

События последних дней в Армении вкратце можно изложить так: оппозиционный депутат Никол Пашинян сначала провозгласил себя единственным кандидатом армянского народа, потом - пророссийским деятелем, затем насилием и шантажом, терроризируя мирных граждан, нарушив спокойствие и жизнедеятельность сотен тысяч людей, заставил избрать себя премьер-министром.

Вот краткая новейшая история Армении.

Теперь Никол Пашинян полностью сформировал правительство. Судя по проводимой им кадровой политике видно, что в него вовлечена в основном либеральная, прозападная, русофобская молодежь, получившая образование на Западе.

Посмотрим, кто они - члены "пророссийской" команды Никола Пашиняна.

Первой в списке - Мане Тандилян, министр труда и социальных вопросов. Окончила отделение менеджмента Американского университета Армении, получив степень магистра менеджмента. Работала в основном в западных организациях, последняя должность - в ЗАО "Синопсис Армения". Оттуда пошла в парламент в составе прозападного блока "Елк", которому избиратели отдали голоса за его антироссийскую направленность.

Араик Арутюнян, министр образования и науки. В 2005-2006 гг. работал в "Хельсинкской ассоциации" по правам человека, с 2014г. - член антикоррупционной организации Transparency International.

Армен Григорян, секретарь совета безопасности РА. Окончил факультет международных отношений ЕГУ и Американский университет, работает в Transparency International.

Тигран Авинян, вице-премьер. Окончил Российско-армянский (Славянский) университет. Как отмечают эксперты, это единственный действующий на территории РА антироссийский университет. Только там антироссийские лекции читали американские советологи, причем за счет российских бюджетных средств.

Лилит Макунц, министр культуры. Работает в Российско-армянском университете. Перевоспиталась в американском Флетчере.

О членах команды Никола Пашиняна и их "спелом" политическом мировоззрении можно писать очень много, но ограничимся этим.

Армянские СМИ отмечают, что перечисленные граждане - истинные "николовцы", именно они - настоящие единомышленники Пашиняна, в отличие от царукяновских и дашнакских министров.

Теперь возникает вопрос: как будет руководить советом безопасности страны-члена ОДКБ и ЕАЭС сотрудник Transparency International? Что и как он будет говорить со своим российским коллегой Николаем Патрушевым?

Конечно же, Никол Пашинян обманул и пустил пыль в глаза российской власти, поклявшись в верности Армении России. Вопрос в том, какую цену заплатит за эту присягу Армения.

Дело в том, что можно порвать все связи с Россией, даже не намекая о выходе из ЕАЭС или ОДКБ. Для этого в мире есть такое явление, как саботаж. Наряду с этим можно увеличить присутствие американцев в Армении, предоставить им всю гуманитарную сферу и взрастить новое поколение русофобов.

Как отмечают эксперты, сегодня уже в Армении почти нет пророссийской прессы, самые популярные ресурсы обслуживают американские интересы, сеют русофобию и прозападность.

Один из порталов пишет: голосование 8 марта положило конец оккупации Армении 11-й армией.

Или вот что пишет армянский портал armenianreport.com: "Любой настоящий патриот Армении понимает всю опасность погружения нашей страны в пучину хаоса. А такая опасность есть. И в первую очередь потому, что о том мечтает Россия... Путину претит сама мысль о том, что в Армении в кресле премьер-министра сидит не тот, кого он хочет там видеть, а тот, кто сверг этого человека. И он будет мстить. Это очевидно, это аксиома. Ни на что иное Путин и Россия не способны".

Но как бы то ни было, а правительство Никола Пашиняна перейдет к политике открытой русофобии, если полностью возьмет власть после внеочередных выборов.

Так что нетрудно догадаться, что ждет Армению в ближайшем будущем. Правда, если вдруг не обуздают Николу Пашиняна...

Садиг Ахмедов

https://news.day.az/politics/1006190.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com


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Добавлено: 20 май 2018 в 11:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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