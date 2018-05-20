Белый дом сообщил о планировании встречи Трампа и Ким Чен Ына

Встреча американского лидера Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре все еще в планах.

Как сообщили в Белом доме, накануне президент США обсуждал по телефону переговоры с президентом Коре Мун Чжэ Ином.

В ходе разговора Трамп заявил, что собирается вернуться к этом теме после того, как Мун Чжэ Ин посетит Белый дом 22 мая.

Ранее глава Америки написал в Twitter, что встретится с лидером КНДР 12 июня в Сингапуре.

Провести переговоры на высшем уровне предложил Пхеньян. Предполагается, что ключевой темой встречи станет денуклеаризация Корейского полуострова.