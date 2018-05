Бейонсе купила церковь

Бейонсе, как истинный верующий, решила спасти церковь в Новом Орлеане от увядания. Старинный храм, построенный в начале 1900-х годов, пустовал долгое время, поэтому исполнительница решила приобрести ее за 850 000 долларов. Церковь имеет площадь 7 500 кв. метров.



Мессы в церкви House of God In The Big Easy долгое время не проводились, а ее служители умерли. Теперь место оживет, и к ней придет много прихожан. Сестра Бейонсе Соланж, кстати, живет неподалеку. Надеемся, что она поддержит сестру и будет посещать церковь.

Бейонсе среди верующих очень популярна. Недавняя литургия, состоявшаяся в соборе Грейс в Сан-Франциско, полностью была посвящена певице. Около тысячи человек, чествовали певицу и пели ее песни.

Такой поступок ничуть не удивил фанатов, а ведь только недавно ее мама дала интервью, в котором рассказала о звездной болезни дочери. 64-летняя Тина Ноулз Лоусон дала интервью ведущей Марии Шрайвер о своих методах воспитания и звездной болезни дочери.

В детстве Тина Ноулз считает, что ее мама любила брата больше, чем ее, поэтому в воспитании двух дочерей она учитывала все обиды и пыталась уделять достаточно внимания им обоим. «У меня были дни, которые я проводила с каждой по отдельности. По средам я уходила с работы, и это был день Соланж. Она была младше Бейонсе, и это было сложно, потому что Би была на пять лет старше, и к тому же маленькой суперзвездой в нашем городе», — поделилась Тина.



В детстве ее дочери не ладили. Бейонсе сходила с ума от повышенного внимания младшей сестры, из-за чего матери пришлось отводить детей к психотерапевту. Помогло ли? «Я отводила их на консультацию в раннем возрасте, чтобы психолог мог помочь Бейонсе быть более снисходительной к Соланж», — объяснила Ноулз Лоусон. «Она не могла выдержать ни минуты с ней. Знаешь, они были маленькими, Соланж все время хотела быть с Би, пыталась общаться с ее друзьями, и Бейонсе это невероятно раздражало, она ставила себя выше сестры. Я потратила много времени на то, чтобы мои девочки поняли, что есть и другие люди, о которых нужно заботиться. Я думаю, это действительно важно».

Похоже, сеансы психотерапии не очень помогли Бейонсе, ведь в своих интервью она часто называет свой музыкальный талант «даром Божьим». «У меня подлинный, данный мне Богом дар, который отделяет меня от всех остальных»;

«Мне повезло достичь того, о чем мечтает молодое поколение королев. Я не претендую на чужой престол. Мне достаточно того трона, который я занимаю последние 15 лет»;

«Я знаю, что я влиятельная, я даже влиятельнее, чем мой мозг может осознать»,- так обычно говорит о себе Бейонсе.