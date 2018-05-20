Bild назвал Путина хозяином мировой политической арены

Немецкий таблоид Bild опубликовал материал о визите канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Сочи. В статье говорится, что президент России Владимир Путин «показал Меркель, кто в доме хозяин не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене».

Напомним, встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина прошла в Сочи 18 мая.

Автор материала напоминает, что незадолго до этого Путин встретился с сирийским лидером Башаром Асадом, которого Меркель обвиняла в «массовых убийствах». Власти Германии также осудили открытие Крымского моста, однако Меркель приехала в Сочи и «сидит в кресле в гостях у Путина в теплом Сочи».

«Более удовлетворенным глава Кремля вряд ли может быть», — резюмирует автор.