Более 30 тысяч человек на Урале остались без света из-за грозы

В Свердловской области люди остались без света из-за грозы и шквалистого ветра.

На электросетевых объектах зафиксировали технологические нарушения, сообщило ГУ МЧС по региону.

Сбои коснулись примерно 30 тысяч человек в населенных пунктах в Артинском, Красноуфимском, Михайловском, Первоуральском, Ревдинском, Сысертском и Белоярском районах.

Аварийные бригады занимаются восстановительными роботами. Грозовой фронт уходит с юга на восток области, поэтому фиксируются новые отключения, отметили спасатели.