Британия не отказывала Абрамовичу в выдаче инвестиционной визы

Британские власти не отказывали Роману Абрамовичу в выдаче инвестиционной визы, речь идет лишь о затянувшейся процедуре продления.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения бизнесмена.

«Старая виза истекла, он подал документы на продление. Но сроки рассмотрения сейчас дольше, чем обычно», — отметил собеседник.

Уточняется, что именно по этой причине Абрамович пока не может въезжать в Соединенное Королевство. Ранее издание The Bell сообщило о том, что у Абрамовича виза «истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали».