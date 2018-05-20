Cambridge Analytica начала процедуру банкротства

Британская компания Cambridge Analytica, оказавшаяся в центре скандала с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook, начала процедуру банкротства в США, говорится в пресс-релизе компании.

После того, как стало известно, что компания в 2016 году работала на кандидата в президенты США Дональда Трампа и использовала данные пользователей соцсетей, Cambridge Analytica потеряла клиентов и приобрела многочисленные иски. Восставновить репутацию не помогло увольнение исполнительного директора Александра Никса и обещание провести независимое расследование случившегося.

Cambridge Analytica подала заявление в Суд по делам о банкротстве Южного федерального судебного округа Нью-Йорка в соответствии со ст. 7 закона США о банкротствах, что означает полную ликвидацию бизнеса.