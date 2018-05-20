Центральное телевидение с Вадимом Такменевым (19.05.2018)

Добавлено: 20 май 2018 в 14:55 ,

Центральное телевидение с Вадимом Такменевым последний выпуск 19 мая. Однажды в Кремле появилась черная-черная комната, и в этой черной-черной комнате Владимиру Путину пришлось отвечать на разные вопросы, в том числе и на такой: «Кто бы мог быть президентом России, если не Путин?» Хрущевка на миллион: накануне футбольного чемпионата владельцев квадратных метров охватила настоящая золотая лихорадка! Как выжать из каждого сантиметра жилплощади максимум денег и заработать на годы вперед. Алла Пугачёва под грифом «Секретно»: Примадонна спела на секретной вечеринке, но для кого? И кто тот незнакомец, с которым она закружилась в танце прямо на сцене? Неужели Максиму Галкину уже пора волноваться?



