Что подарили Дональд и Мелания Трамп принцу Гарри и Меган Маркл?

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания не были приглашены на королевскую свадьбу Меган Маркл и принца Гарри, они все же решили сделать подарок новоиспеченным супругам и всей Британии.



«Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп делают взнос в одну из семи благотворительных организаций, которые назвала королевская семья», — сообщил прессе представитель Белого дома.

Меган и Гарри попросили гостей не делать свадебные подарки, а поертвовать деньги в благотворительные фонды. Гарри патронирует благотворительный фонд помощи африканским детям-сиротам Sentebale, а Меган – международный посол религиозной организации World Vision и ООН.

Напомним, что несмотря на то, что будущие супруги попросили гостей вместо подарков сделать пожертвование в благотоврительный фонд, королева Елизавета II сделала еще один подарок внуку и его возлюбленной. Королева подарила будущим молодоженам поместье York Cottage, которое находится недалеко от Лондона. Известно, что раньше там любили проводить выходные король Георг V и его супруга Мария Текская.



Кстати, недалеко от York Cottage находится поместье Анмер-холл, которое королева подарила принцу Уильяму и Кейт Миддлтон на свадьбу. До того как принц Георг пошел в детский сад, герцог и герцогиня жили там постоянно, а теперь уезжают туда только на каникулы.

Напомним, что о свадьбе принца Гарри и Меган Маркл стало известно еще в прошлом году, но королева Великобритании Елизавета II не делала официальных заявлений на счет скорого праздника до недавнего времени. Букингемский дворец представил обществу официальное сообщение Ее Величества, в котором та дает соглашение на брак своего внука и звезды сериала «Форс-мажоры»:

«Я выражаю свое согласие на брак своего самого любимого внука принца Гарри Чарльза Альберта Дэвида Уэльского и Рэйчел Меган Маркл. Это согласие должно быть скреплено Большой Печатью и внесено в записи Тайного совета,» — заявила королева в своем сообщение, которое она направила Тайному совету. Похожее заявление Елизавета II делала и перед свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

Как мы видим по сообщению Ее Величества, Меган ей понравилась. Она сразу очаровала бабушку своего избранника. Возможно, Елизавета прониклась симпатией к избраннице внука еще и из-за того, что ее собаки корги полюбили Маркл. Такой симпатии они не проявляли даже к самому принцу Гарри. «Корги сразу приняли ее! На меня они лаяли все эти 33 года, но когда идет Меган — тишина,» — со смехом рассказывал Гарри.