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День 20 мая в истории


Добавлено: 20 май 2018 в 07:35,
День 20 мая в истории

Всемирный день пчел

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в ноябре 2017 года по инициативе Словении. Цель праздника — привлечь внимание к проблеме исчезновения пчёл, а также рассказать об их важной роли и о способах их защиты.

Сокращение пчёл впервые было замечено в Европе в 1960-х годах, однако, начиная с 1998 года, оно значительно ускорилось. Учёные отмечают, что это вызвано рядом факторов, в том числе глобальным потеплением и чрезмерным использованием пестицидов.

Всемирный день памяти жертв СПИДа.

Ежегодно в третье воскресенье мая во всём мире вспоминают людей, умерших от СПИДа.

Впервые этот день прошёл в 1983 году в Сан-Франциско (США). В 1991 году художник Фрэнк Мур придумал символ движения против этой болезни. Им стала красная ленточка, приколотая к одежде.

Первые больные СПИДом были выявлены в 1978 году в США. Большинство же исследователей считает, что болезнь в её современном виде появился на Земле около 50 лет назад. 

На сегодняшний день СПИД — одна из основных проблем глобального общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, болезнь унесла жизни более 35 миллионов человек. В мире насчитывается от 34 до 39,8 миллионов людей с ВИЧ-инфекцией. 

В России первые случаи этого заболевания были зарегистрированы в 1987 году. Всего в нашей стране зарегистрировано более миллиона диагнозов «ВИЧ-инфекция».

День Волги

Впервые он прошёл в Нижнем Новгороде в 2008 году и вот уже 10 лет все поволжские регионы России отмечают день этой великой реки.

Волга — одна из крупнейших рек мира и самая длинная в Европе. Её длина составляет 3530 километров. Она протекает по территории 15 субъектов Российской Федерации.

Гипотез появления названия этой русской реки несколько. Согласно одной из них, Волга произошла от праславянского Вльга («влага»). Другая гласит, что от марийского Волгыдо («светлая, белая»).

Всемирный день метрологии.

Учрежден на 88-м заседании Международного Комитета мер и весов в октябре 1999 года.

Дата выбрана не случайно: в этот день в 1875 году на международной дипломатической конференции в Париже была подписана «Метрическая конвенция».

Под первым межправительственным соглашением в области метрологии свои подписи поставили представители 17 государств, включая Россию. В соответствии с документом было создано Международное бюро мер и весов, а также была введена метрическая система мер. 

27 лет назад (1991) Верховный Совет СССР принял закон «О порядке выезда из Союза Советских Социалистических Республик и въезда в Союз Советских Социалистических Республик граждан СССР». 

Этим документом завершилась эпоха «закрытых границ». С этого дня граждане нашего государства получили возможность свободно путешествовать, а не выезжать из страны только по ходатайству государственных, общественных и религиозных организаций или предприятий. И что самое важное закон регулировал порядок выдачи заграничных паспортов.

До этого дня для заграничных путешествий нужно было иметь не только желание и деньги, но и пройти тяжелую процедуру собеседования в райкоме партии, который разрешал или не разрешал временный выезд из страны. Загранпаспорт выдавался только на время пребывания за рубежом, по возвращении его надлежало сдавать в ближайшее отделение ОВИРа (Отдел виз и регистраций).

99 лет назад (1919) было утверждено Положение «О Государственном издательстве».

В Москве при Наркомпросе РСФСР на базе издательских отделов ВЦИК, Московского и Петроградского советов, Наркомпроса, издательства «Коммунист» и ряда издательств кооперативных организаций было организовано первое крупное советское издательство.

На него, кроме выпуска различных изданий, возлагались обязанности по составлению единого издательского плана, руководства другими издательствами, контролю за распространением книг, планированию производства бумаги и др.

Госиздат возглавил публицист и критик В. В. Воровский.

В 1930 году на его базе было создано Объединение государственных издательств РСФСР — ОГИЗ.

145 лет назад (1873) американец Леви Страусс получил патент на производство «рабочих комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и монет». 

Этот день считается днём рождения джинсов. Толстые брюки из хлопка с тремя большими карманами, двумя впереди и одним сзади, и одним маленьким для монет пользовались большим успехом у калифорнийских золотоискателей. Первые джинсы стоили 1 доллар 46 центов.

Свое название они получили благодаря итальянскому порту Генуя, откуда ткань для брюк поставлялась в Америку. На тюках ставили штамп «Genes», который американцы читали как «Джинс».

Через некоторое время Страусс организовал в Сан-Франциско фирму «Levi Strauss & Co» по пошиву рабочей одежды.

В 1926 году появились джинсы с молнией, а в 1981 году компания выпустила первые джинсы для женщин.

448 лет назад (1570) в Антверпене был напечатан первый в мире географический атлас.

Он состоял из 53 карт большого формата с пояснительными текстами. Атлас был составлен фламандцем Абрахамом Ортелием и назывался «Тhеаtrum orbis terrarum» («Зрелище шара земного»).

Несмотря на ряд существенных ошибок, которые были обусловлены пробелами в познаниях того времени, атлас, неоднократно переиздавался. Он был для мореплавателей конца XVI — начала XVII столетий своего рода «географической библией».

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Добавлено: 20 май 2018 в 07:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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