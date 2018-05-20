Диетологи объяснили, как похудеть ленивым людям

Диетологи создали особую методику, которая позволяет эффективно избавляться от лишнего веса тем, кто ленится заниматься спортом и назвали ее «диетой для ленивых».

Диетологи отмечают, что в ходе диеты можно есть все, что угодно, но имеется главное правило — за 15 минут до трапезы необходимо выпить 2 стакана, приблизительно 400–500 мл), теплой кипяченой воды.

Человек можете позволить себе питаться даже жирными и мучными продуктами, вот только нужно будет пить теплую воду и, садясь за стол, чувство голода будет не таким явным, как было всего несколько минут назад.

Даже у людей с повышенным аппетитом все равно останется место в желудке для какой-то еды, но они не смогут съесть большую порцию, разве что через неприятные ощущения дискомфорта в животе.

По словам диетологов, таким способом можно будет потерять по 1–1,5 кг в сутки, а то и больше.

Важно: воду пить маленькими глотками и медленно.

Желательно исключить из рациона такие продукты: соль, сахар, копчености, маринады и соления, потому как они задерживают жидкость, а если вы и так будете пить много воды, то могут появиться сильные отеки.