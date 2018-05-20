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» » Додон оценил шансы кандидатов в мэры Кишинёва на победу в первом туре

Додон оценил шансы кандидатов в мэры Кишинёва на победу в первом туре


Добавлено: 20 май 2018 в 17:35,
Додон оценил шансы кандидатов в мэры Кишинёва на победу в первом туре

Победитель на досрочных выборах мэра Кишинёва может быть выбран уже в первом туре, заявил президент Молдавии Игорь Додон. Читайте по теме

В Молдавии проходят досрочные выборы в местные органы власти


«Опросы показывают, что восемь из десяти жителей Кишинева недовольны тем, что происходит в столице, поэтому я призываю всех выйти на выборы, чтобы всё изменить. Я очень надеюсь, что сегодня удастся поставить точку. Я считаю, что для этого есть все шансы и нам не придётся тратить деньги на проведение второго тура», — цитирует Додона РИА «Новости».

При этом сам президент признался, что он голосовал за «сильного мэра», который сможет «противостоять всем вызовам». По его словам, Кишинёву нужен профессиональный подход без геополитической войны.

Среди 11 кандидатов, зарегистрированных на выборах в Кишинёве, основная борьба развернётся между бывшей и.о. мэра Сильвией Раду, которую поддерживает проевропейски ориентированная правящая Демократическая партия, и лидером фракции Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева Иваном Чебаном.

Согласно законодательству Молдавии, минимальная явка на всеобщих местных выборах, при которых они будут признаны действительными, составляет 25 процента. Победителем признаётся кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50 процентов, то через две недели проводится второй тур, где победившим объявляется тот, кто наберёт простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.

Всего в Кишинёве открыто 306 избирательных участков, в столице зарегистрировано 632 тысячи избирателей. Участки будут работать до 21:00.

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Добавлено: 20 май 2018 в 17:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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