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» » Дом 2 - Ночной, Выпуск 5122, После заката (19.05.2018)

Дом 2 - Ночной, Выпуск 5122, После заката (19.05.2018)


Добавлено: 20 май 2018 в 14:55,
Ночной выпуск 19 мая свежая серия После заката. Андрей Зубенко устроил Марго Овсянниковой романтик и прокатил девушку на мотоцикле. Андрей подарил Марго букет роз и предложил объявить их парой. Марго пока не готова быть в паре с Андреем. Артём Сорока на поляне сказал участникам, что Лаура ему симпатична, он бы не стал спать с девушкой, которая ему несимпатична. Екатерина Скютте одела черный парик и устроила свидание с Артёмом. Катя представилась Артёму Лаурой Рич. Сорока оценил шутку Кати. На острове участники отметили день рождение Кати Зиновьевой. Леша Безус преподнес Кате в подарок от старой виллы пирог с яблоками и бананами, а Денис торт. Дарья Друзьяк пожелала Кати найти себе другого парня.


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Добавлено: 20 май 2018 в 14:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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