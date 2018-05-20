Вечерний выпуск 19 мая свежая серия. Ольга Жарикова просила Сашу Гобозова идти ложится спать. Гобозов сидел на улице и играл в телефон. Оля назвала Сашу маленьким мальчиком, который капризничает. Гобозов стал просить у Оли ласки. Жарикова отказала своему мужчине в «волшебстве» и вообще она не может так часто, как хочет этого Саша, заниматься с ним «волшебством». На лобном месте подвели итоги голосования на ток шоу «Остров любви». На поляну с Сейшел вернется Света Юрченко. Орлова сказала Балинской, что вакантное место свободно, Настя может лететь на остров. Балинская хочет забыть Кудряшова и построить новые отношения.
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Новости » Главные новости » Дом 2 - Вечерний - Выпуск 5122 - Город любви (19.05.2018)
Дом 2 - Вечерний - Выпуск 5122 - Город любви (19.05.2018)
Добавлено: 20 май 2018 в 14:55,
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Автор: Алексей Вольцев
Добавлено: 20 май 2018 в 14:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
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