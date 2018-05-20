Дом 2 - Вечерний - Выпуск 5122 - Город любви (19.05.2018)

Добавлено: 20 май 2018 в 14:55 ,

Вечерний выпуск 19 мая свежая серия. Ольга Жарикова просила Сашу Гобозова идти ложится спать. Гобозов сидел на улице и играл в телефон. Оля назвала Сашу маленьким мальчиком, который капризничает. Гобозов стал просить у Оли ласки. Жарикова отказала своему мужчине в «волшебстве» и вообще она не может так часто, как хочет этого Саша, заниматься с ним «волшебством». На лобном месте подвели итоги голосования на ток шоу «Остров любви». На поляну с Сейшел вернется Света Юрченко. Орлова сказала Балинской, что вакантное место свободно, Настя может лететь на остров. Балинская хочет забыть Кудряшова и построить новые отношения.



