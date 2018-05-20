Досрочные выборы в местные органы власти в Молдавии завершились без нарушений

Избирательные участки в Молдавии закрылись в девять часов вечера. За весь день не зафиксировали жалобы или нарушения.

Выбирали в семи городах. Центральная избирательная комиссия сообщила, что в Кишиневе проголосовали 35,5 процента человек, а в Бельцах — 34,9 процента от общего числа жителей. В первом выбирали из 11 кандидатов. По данным опросов среди населения, главными конкурентами были экс-советник главы Молдавии Ион Чебан и независимый кандидат Сильвия Раду. Во втором городе — восемь кандидатов. Борьба должна была развернуться между членом политического формирования «Наша партия» Николем Григоришиным и кандидатом от социалистов Александром Усатым.

В этот же день, 20 мая, прошли президентские выборы в Венесуэле. Американский госсекретарь Майк Помпео назвал их фиктивными и считает, что они ничего не изменят.