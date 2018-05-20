Еда живая и мертвая - Все секреты пончиков (19.05.2018)

Добавлено: 20 май 2018 в 12:21 ,

Еда живая и мертвая. Все секреты пончиков последний выпуск 19 мая. Почему редька бывает такой “злой”? Правда ли, что редька не слаще хрена? Кому она противопоказана и что про редьку говорит медицина? А также – 5 птиц, которыми можно заменить курицу. Какое мясо птицы, кроме куриного, стоит включить в рацион? Какие блюда с его использованием можно приготовить? Чем российские пончики отличаются от американских донатов и испанских чуррос? Есть ли у него “братья” в других странах? И как сделать пончик менее вредным для здоровья и фигуры? Правда ли, что шелуха от семечек вызывает воспаление аппендикса? Рецепт недели – мульгипудер по-городскому, посвященый большой премьере НТВ – детективному сериалу “Мост”.



