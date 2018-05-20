Эксперты рассказали, как улучшить секс в отношениях

Однообразие в близких отношениях негативно влияет на сексуальную жизнь.

Отмечается, что когда секс однообразный и предсказуемый, мозгу становится скучно. Он каждый раз выпускает все меньше допамина, который передает эмоцию и позволяет испытать удовольствие, в связи с чем, пропадает интерес к сексу.

Американские социологи привлекли к исследованию 40 тыс. человек. В результате исследования выяснилось, что существует несколько различий между парами, в отношениях которых есть страстный секс, и парами, которые потеряли влечение друг к другу.

Сексолог отмечает: «Они зажигают свечи, включают сексуальную музыку, разговаривают друг с другом о сексе. Они пробуют различные новые вещи в спальне, чтобы секс оставался интересным. Стоит помнить, что причина всегда сводится к допамину. Он непосредственно связан с центром удовольствия в нашем мозгу. В мозге есть склонность уставать от однообразия — секс не исключение».

Пары, в которых есть страсть в сексуальной жизни, практикуют игривое настроение и сексуальное общение, занимаются оральным сексом. Отношения в таких пар более счастливы. Это влияло на удовлетворенность в постели.