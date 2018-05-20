Флотские артисты дали концерты в военных гарнизонах Калининградской области

В нескольких гарнизонах Балтийского флота (БФ) выступили артисты творческого коллектива Драматического театра БФ и ансамбль «Черные береты».

Концерты артистов из Кронштадта состоялись перед военнослужащими, членами их семей, ветеранами флота и военной службы в калининградском Доме офицеров флота и гарнизонном Доме офицеров г. Гусева. Праздничную концертную программу, дополненную новыми песнями для гостей и жителей города Балтийска, представили артисты концертного ансамбля морской пехоты «Черные береты» на площади Балтийской славы 19 мая.

Кроме того, уникальный ансамбль из морской пехоты выступил 20 мая на фестивале авиационных, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта «Ускорение Девау» на аэродроме «Девау» под Калининградом, где также, как и в Балтийске, действовала выставка техники и вооружения Балтийского флота.