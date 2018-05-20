Гэри Расселл-младший защитил чемпионский титул WBC в бою с Джозефом Диасом

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Американец Гэри Расселл-младший сумел защитить титул чемпиона мира в полулегком весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), одолев своего соотечественника Джозефа Диаса.

Поединок, прошедший в рамках боксерского вечера в американском Оксон Хилл, завершился в 12 раундах победой Расселла единогласным решением судей. Двое рефери отдали чемпиону предпочтение со счетом 117:111, один подал записку со счетом 115:113 в пользу Расселла.

Расселл, которому 5 июня исполнится 30 лет, одержал свою 29-ю победу в 30 боях (17 - нокаутом) при одном поражении от украинца Василия Ломаченко в 2014 году. 25-летний Диас потерпел свое первое поражение в карьере при 26 победах (14 - нокаутом).