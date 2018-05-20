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» » Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович объявил об уходе со своего поста

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович объявил об уходе со своего поста


Добавлено: 20 май 2018 в 23:28, Категория: Спорт
Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович объявил об уходе со своего поста
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Черногорский специалист Миодраг Божович заявил, что покидает пост главного тренера тульского футбольного клуба "Арсенал".

"Я решил сделать следующий шаг. После великолепного сезона с "Арсеналом" я хочу большего. Каждый пойдет своей дорогой. Просто они вовремя не предложили мне новый контракт", - сказал Божович, чьи слова приводит сербское издание hotsport.rs.

Божович возглавил "Арсенал" в июне 2017 года. Под его руководством "оружейники" в прошедшем сезоне финишировали на седьмом месте в чемпионате России, что является лучшим результатом клуба в истории. Ранее СМИ сообщали, что 49-летний специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера петербургского "Зенита", однако в списке претендентов, который был оглашен клубом, его не оказалось.


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Добавлено: 20 май 2018 в 23:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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