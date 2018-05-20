Главный тренер "Челси" Конте заявил, что готов покинуть свой пост ради общего блага

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный тренер лондонского футбольного клуба "Челси" Антонио Конте заявил, что готов покинуть свой пост ради общего блага.

"Челси" в сезоне-2017/18 не смог защитить титул чемпиона Англии, заняв пятое место, проиграл испанской "Барселоне" в 1/8 финала Лиги чемпионов и "Арсеналу" в полуфинале Кубка английской лиги, но смог завоевать Кубок Англии, в субботу обыграв в финале "Манчестер Юнайтед" (1:0). Действующий контракт 48-летнего специалиста с "Челси" рассчитан до конца следующего сезона.

"Я связан с клубом контрактом и полностью предан ему. Начиная с первого матча сезона против "Бернли", я постоянно подвергался критике, однако моя позиция остается неизменной - я предан своему клубу. Я уважаю свой клуб и уверен, что в любом случае он примет лучшее решение. За два сезона, проведенных здесь, я искренне полюбил этот клуб и его болельщиков. Если для общего блага наши пути должны разойтись, я приму это", - цитирует Конте официальный сайт "Челси".

Ранее СМИ сообщили, что Конте может перейти на работу в итальянский "Наполи", в то время как возглавляющий неаполитанский клуб Маурицио Сарри может встать у руля "Челси".

"На протяжении всего сезона появлялись слухи о моем уходе в сборную или другой клуб, однако я на каждой пресс-конференции стоял на том, что я остаюсь со своей командой. Я полностью соблюдаю условия контракта, однако такова специфика нашей работы. Руководство вправе принять любое решение, которое принесет пользу команде", - добавил специалист.