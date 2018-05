Госдеп США назвал президентские выборы в Венесуэле нелегитимными

Досрочные выборы президента Венесуэлы, которые проходят в стране в воскресенье 20 мая, являются нелегитимными, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Так называемые выборы в Венесуэле нелегитимны. США солидарны с демократическими странами по всему миру, выступающими в поддержку венесуэльского народа и его суверенного права выбирать своих представителей посредством свободных и честных выборов», — написала Науэрт в Twitter.

#Venezuela's so-called elections today are not legitimate. The United States stands with democratic nations around the world in support of the Venezuelan people and their sovereign right to elect their representatives through free and fair elections.

— Heather Nauert (@statedeptspox) 20 мая 2018 г.

На пост президента Венесуэлы претендуют четыре кандидата. Это действующий глава государства Николас Мадуро, Хавьер Бертуччи, представляющий партию «Надежда на перемены», Рейнальдо Кихада от «Народного политического единства» и Энри Фалкон от партии «Прогрессивный авангард». Крупнейшие оппозиционные партии, которым принадлежит большинство в парламенте, выборы бойкотируют. Однако, как ранее заявил Мадуро, их решение не принимать участие в избирательной кампании не повлияет на результат и законность голосования.

Голосование проходит на фоне глубокого экономического кризиса. Объявлению выборов предшествовали массовые протесты, участники которых обвиняли Мадуро в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.

