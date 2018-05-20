«Грязный и вонючий Омелян»: Николаевская ведущая ошиблась в телеэфире

Диктор новостей 35-го телеканала Николаева допустила ошибку во время чтения текста и назвала министра инфраструктуры Владимира Омеляна «грязным и вонючим». Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

«Грязный и вонючий министр инфраструктуры Владимир Омелян во время рабочего визита в Николаев раскритиковал состояние Николаевского железнодорожного вокзала», — сказала ведущая.

Предположительно, она забыла сделать паузу, и название сюжета прозвучало как относящееся к Омеляну.

Ранее Омелян оценил убытки Украины от Крымского моста.

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