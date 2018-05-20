Хроники «незалежной»: в Краматорске ликвидируют герб Украины (ФОТО)

Краматорские оккупационные власти решили убрать изображение Герба Украины и послание от комсомольцев 70-х.

Начавшиеся работы по реконструкции центральной площади Краматорска затронули два объекта, которые считаются достопримечательностями города: огромное изображение Герба Украины и плиты, под которой находится капсула с посланием, отправленным в будущее комсомольцами 70-х годов прошлого века.

Изображение государственного герба Украины размерами 12 на 8 метров на центральной площади Краматорска появилось 15 апреля 2015 года стараниями группы энтузиастов. Получилось весьма эффектно. Более того, выяснилось, что Трезуб прекрасно виден даже из космоса, что нашло отображение на спутниковых картах Google Maps!

И вот, 19 мая, около 17 часов, землеройная техника, снимающая слой асфальта на площади, уже приступила к ликвидации участка с нарисованным символом.

В ходе реконструкции центральной площади Краматорска также сносят постамент, обрисованный в цвета флага незалежной, который остался после демонтажа памятника Ленину.

При этом возле Дворца культуры и техники НКМЗ на клумбе вместо цветов обрастает «шишками» конопля.

Идентифицировать растение несложно, но среди наблюдателей необычного озеления даже возник спор относительно того, марихуана растет на центральных клумбах в центре города или все-таки конопля?